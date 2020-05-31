«Батут работает!» — Илон Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности

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Светлана Александрова
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В 2014 году тогдашний вице-премьер РФ посоветовал США использовать батут вместо российских кораблей для доставки астронавтов на МКС.

«Батут работает!» — Илон Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности

Фото: www.globallookpress.com / Paul Hennessy

Основатель компании SpaceX Илон Маск после успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции ответил на шутку шестилетней давности главы Роскомсоса Дмитрия Рогозина.

В 2014 году на фоне введения Соединенными Штатами антироссийских санкций занимавший тогда пост вице-премьера РФ Рогозин, рассуждая об ответных мерах, предложил американцам использовать батут вместо российских космических кораблей для запуска астронавтов на МКС, напоминает URA.RU.

Twitter @Rogozin

«Батут работает», — заявил, рассмеявшись, Илон Маск на пресс-конференции, посвященной полету Crew Dragon с экипажем на борту.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 30 мая впервые после свертывания программы «Шаттл» девять лет назад NASA отправило на орбиту пилотируемый корабль Crew Dragon, построенный компанией Space X Илона Маска. Он должен доставить на МКС астронавтов Боба Бенкенса и Дага Херли.

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