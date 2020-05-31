«Очень секси!» — Виктория Дайнеко очаровала фанатов «отменными ножками»

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Виктория Андреева
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Звезда поп-сцены опубликовала снимок с откровенной фотосессии.

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Фото, видео: Instagram @victoriadaineko

Певица Виктория Дайнеко для многих — образец для подражания: она умна, талантлива и мегасексуальна. В отличие от некоторых звездных коллег Виктория не участвует в скандалах и не пиарится на странных инфоповодах. Напротив, звезда долгие годы упорным трудом зарабатывала репутацию, что, несомненно, достойно восхищения.

Безусловно, немаловажно и то, как артистка преподносит себя обществу, несмотря на личные переживания и трагедии. Так, например, после тяжелого развода с Дмитрием Клейманом, звезда не опустила руки и даже постаралась сохранить с ним дружеские отношения ради маленькой дочки Лидии, пишет «Дни.ру». При этом верные поклонники не увидели и слезинки на лице артистки, констатировав, что у любимицы железная выдержка.

Впрочем, Дайнеко и сегодня не перестает удивлять фанатов. Например, несколько часов назад звезда выложила в Instagram очередное фото, взбудоражившее весь интернет. В кадре — очаровательная длинноногая красотка стоит в причудливой позе, прикрывая ладонями пышную грудь.

«Ну что, друзья! Как дела?», — подписала снимок Виктория, словно заигрывая с фанатами.

Instagram @victoriadaineko

В считанные секунды под фото появились комментарии от пользователей. Фолловеры, минуя вопрос звезды, наперебой отмечали, что «более жаркого фото еще нигде не видели».

«Не пошлая, а очень женственная, сексуальная!»

«Ножки у тебя отменные!»

«Очень секси! У меня нет слов!»

«Виктория, не узнала вас! Классная брутальная девушка!»

«Очень сильно возбуждает! Богиня!» — откликались фанаты Дайнеко.

Ранее 5-tv.ru показал архивное фото Виктории Дайнеко в лаковых ботфортах и черном боди.

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