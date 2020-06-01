«Фыркал и пыхтел»: Астронавт Боб Бенкен описал ощущения от полета на Crew Dragon

Полет на Crew Dragon до отделения аппарата от несущей его ракеты-носителя оказался «довольно жестким». Об этом рассказал Астронавт НАСА Боб Бенкен по прибытии на Международную космическую станцию (МКС). Пилот объяснил это тем, что новый космический корабль SpaceX летит на твердотопливных ускорителях. По его словам, возникшие у членов экипажа ощущения вызывали у них удивление.

«Мы ожидали, что по мере перехода ко второй ступени все будет проходить гораздо плавнее, чем на шаттле, но Dragon фыркал и пыхтел весь свой путь, и мы определенно везли его на орбиту. Чуть меньше перегрузки, но чуть более живо, так бы я, наверное, описал это», — цитирует астронавта РИА Новости.

После выхода на орбиту полет корабля проходил плавно. На этом отрезке пути экипаж смог отдохнуть и даже поспать, добавил Бенкен.

Корабль Crew Dragon с астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли на борту пристыковался к МКС 31 мая. На орбину космичекое судно доставила ракета Falcon 9. Событие стало первым пилотируемым запуском США с 2011 года, когда была завершена программа Space Shuttle. Последние девять лет американские астронавты летали на МКС на российских «Союзах». Основатель SpaceX Илон Маск призвал человечество гордиться этим запуском. По словам изогбретателя, миссия явила собой первый шаг на пути к становлению людей как межпланетной цивилизации.

Crew Dragon — модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. По имеющимся данным, его создание обошлось более чем в 3,4 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рогозин поздравил NASA с запуском Crew Drag и оценил шутку Маска про батут.