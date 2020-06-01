🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 июня, в вашем мире никогда не будет недостатка в любви, деньгах или возможностях, когда вы присоединяетесь к энергии изобилия.

♈ Овен

Подведите итоги своего времени и энергии. Используете ли вы свои ресурсы таким образом, что вы чувствуете себя удовлетворенным? Вы проводите свои дни, занимаясь чтением, чтением, искусством и медитацией? Если вы не в восторге от того, где вы находитесь, пришло время для быстрой проверки энергии.

Социальные медиа могут быть большим виновником на этом этапе. Поэтому ограничьте время в Twitter и Instagram, перенаправляя ту же энергию на свои творческие проекты.

Космический совет: рассмотрим детокс в социальных сетях.

♉ Телец

Бывают дни, когда вы надеваете взрослые штаны, и есть дни, когда вы говорите: «Мир, держись!» Нет смысла гадать, что ты в настроении расставлять приоритеты над всем остальным. Это называется искусством баланса, Телец.

Так что воссоединитесь со своими венерианскими путями и начните день с ритуальной ванны и нескольких пузырьков (не только того, что вы найдете в ванне). С какими ритуалами красоты вы всегда хотели поэкспериментировать, но у вас никогда не было времени? Обратитесь к аптекарю природы сегодня.

Космический совет: О, привет королева заботы о себе!

♊ Близнецы

Иногда вам просто нужно надеть платье, достойное «Оскара» (или блестящий костюм), подключить пылесос и ходить по дому. Старое, на что вы жаловались на жизнь лимонов, бросает вам дорогу. Новый вы, однако, находите способ сделать лимончелло и быть самой великолепной версией себя, пока вы в этом.

Некоторые из вас могут почувствовать вдохновение, чтобы открыть вековые секреты красоты. Обратитесь к аптекарю природы для вдохновения, Близнецы. От алоэ вера до куркумы, чудеса бесконечны!

Космический совет: пришло время надеть блестящий костюм и ходить по дому.

♋ Рак

Спойлер, Рак: жизнь - это не игра глупых шарад. Если окружающие вас люди не могут различить признаки, скорее всего, вам не ясно. Легко обвинять ваши обстоятельства в том, что происходит. Не забывайте, что у всех нас есть дар свободной воли здесь.

Итак, шаг вперед. Пробуди силу своей горловой чакры и найди способ сказать правду, несмотря на страхи. Что если честность является секретом восстановления баланса и гармонии в вашем мире?

Космический совет: самое главное — говорить.