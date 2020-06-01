Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам в США

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Карина Бернтгольц
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Уже несколько дней в Миннеаполисе проходят акции протеста. Причиной для них послужила смерть афроамериканца Джорджа Флойда после жестокого задержания полицейскими.

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Фото, видео: ТАСС / TANNEN MAURY, REUTERS

Бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс предположила, что Россия могла быть причастна к массовым беспорядкам в Миннеаполисе, длящимся уже несколько дней после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался в больнице после жестокого задержания. Ранее в сети распространились кадры, на которых видно, как правоохранители повалили подозреваемого на землю, надели на него наручники, а после один из офицеров наступил на шею арестованному.

Сьюзан Райс увидела в произошедших событиях якобы «русский след». Однако доказательств своей точки зрения она не привела, отметив лишь, что опирается на «собственный опыт».

«Я бы не удивилась, узнав, что они (Россия. — Прим. ред.) подстрекают обе стороны с помощью соцсетей», — выразила собственное мнение экс-советник Обамы.

В то же время обозреватель канала CNN Дони О’Салливан в своей статье отметил, что вполне вероятно, если в США вину за протесты попытаются возложить на Россию, которая якобы проводит «хитроумную тайную операцию в соцсетях». По мнению журналиста, такие бездоказательные доводы вредят самой Америке.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, на инцидент в Миннеаполисе отреагировал МИД России. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали «неприемлемым» использование правоохранительными органами США любых спецсредств против представителей СМИ.

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