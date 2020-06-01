Какие люди оказались в новой группе риска инфицирования коронавирусом?

Профессор МГМУ имени Ивана Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин отметил, что курящие и пьющие люди входят в группу риска инфицирования коронавирусом наряду с пожилыми гражданами и пациентами с хроническими заболеваниями.

По словам специалиста, алкоголь и табак отрицательно воздействуют на иммунитет и приводят к негативным последствиям.

«Природа так предусмотрела, что у нас все органы и функции имеют определенный запас прочности, функциональный резерв. У многих курящих людей эти резервы исчерпаны еще до встречи с инфекцией», — пояснил Демин в интервью для «Парламентской газеты».

Эксперт подчеркнул, что курение и потребление спиртных напитков вредит легким и нарушает синтез необходимых веществ в печени, поэтому сведения о том, что якобы алкоголь поможет защититься от COVID-19, не соответствуют действительности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вирусолог назвал защитное средство для дыхательных путей в период пандемии коронавируса.

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