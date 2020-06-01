Вирусолог назвал более эффективное средство защиты от СОVID-19, чем маски

Ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал защитное средство для дыхательных путей в период пандемии коронавируса.

«Нужно понять, как вообще вирус вылетает. Он вылетает в виде капель. В капле какое-то количество вируса, вот эти капли вылетают при чихании, при кашле, при разговоре», — заявил вирусолог в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Ларичев подчеркнул, что уберечь органы дыхания призвано барьерное средство, которое наиболее плотно прилегает к лицу, коим в данной ситуации является респиратор.

«Они как раз, наверное, лучше фильтруют, потому что они специально сделаны из такого материала, который именно пыль задерживает, пыль, которая меньше, чем капли. Медицинская маска пыль не будет задерживать, а вот респиратор будет задерживать», — пояснил специалист, добавив, что исключать при этом эффективность медицинских масок не стоит.

Вирусолог добавил, что маска тоже задерживает микрокапли, которые вылетают у человека при дыхании, однако респиратор при этом эффективнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему маски не нужны на пляже.