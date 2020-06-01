Видео: Елена Воробей призналась, что инфицирована коронавирусом
Юмористка рассказала о заболевании подписчикам в сети.
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Фото, видео: Instagram @vorobei_elena
Юмористка Елена Воробей в своем аккаунте в Instagram выложила видеообращение, в котором призналась подписчикам, что инфицирована коронавирусом. По словам 52-летней заслуженной артистки РФ, недомогание она почувствовала три дня назад и сдала тест на COVID-19.
Накануне Елене Воробей сообщили, что ее проба на инфекцию дала положительный результат.
«Я все же решилась выложить видео, чтобы поддержать тех, кто находится сейчас в таком же состоянии, как я. В состоянии тревоги, когда болезненные симптомы нагнетаются, а ты не знаешь, кому звонить и что делать», — написала юмористка.
Елена Воробей добавила, что никаких серьезных признаков коронавируса у нее не было — только легкое покашливание. В ближайшее время актрисе предстоит пройти томографию, чтобы выяснить наличие пневмонии.
Юмористка поблагодарила врачей, которые занимаются ее лечением, и призвала поклонников обращаться к медикам при повышении температуры. Подписчики, в свою очередь, пожелали Елене Воробей не падать духом и поскорее победить COVID-19.
Слова поддержки актрисе выразили и представители российского шоу-бизнеса. В числе первых отметилась певица Наталия Гулькина.
«Ленусь, да ладно, блин! Как же так, милая?! Держись! Ты сильная! Ты справишься! Выздоравливай скорее!» — написала бывшая солистка группы «Мираж».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Воробей из-за нехватки денег выставила на продажу квартиру.
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