Видео: Елена Воробей призналась, что инфицирована коронавирусом

Юмористка Елена Воробей в своем аккаунте в Instagram выложила видеообращение, в котором призналась подписчикам, что инфицирована коронавирусом. По словам 52-летней заслуженной артистки РФ, недомогание она почувствовала три дня назад и сдала тест на COVID-19.

Накануне Елене Воробей сообщили, что ее проба на инфекцию дала положительный результат.

«Я все же решилась выложить видео, чтобы поддержать тех, кто находится сейчас в таком же состоянии, как я. В состоянии тревоги, когда болезненные симптомы нагнетаются, а ты не знаешь, кому звонить и что делать», — написала юмористка.

Елена Воробей добавила, что никаких серьезных признаков коронавируса у нее не было — только легкое покашливание. В ближайшее время актрисе предстоит пройти томографию, чтобы выяснить наличие пневмонии.

Юмористка поблагодарила врачей, которые занимаются ее лечением, и призвала поклонников обращаться к медикам при повышении температуры. Подписчики, в свою очередь, пожелали Елене Воробей не падать духом и поскорее победить COVID-19.

Слова поддержки актрисе выразили и представители российского шоу-бизнеса. В числе первых отметилась певица Наталия Гулькина.

«Ленусь, да ладно, блин! Как же так, милая?! Держись! Ты сильная! Ты справишься! Выздоравливай скорее!» — написала бывшая солистка группы «Мираж».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Воробей из-за нехватки денег выставила на продажу квартиру.