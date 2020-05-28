Елена Воробей из-за нехватки денег выставила на продажу квартиру

Нехватка денег вынудила Елену Воробей выставить на продажу недвижимость. Об этом она рассказала в интервью изданию «Собеседник». В связи с введенными из-за коронавируса запретами артистка, как и ее коллеги, третий месяц сидит без работы и, в отличие от бюджетников, не получает господдержку.

«Театральным артистам — государственникам, бюджетникам, полагаются выплаты. Нам — самозанятым и ИП-шникам (индивидуальным предпринимателям. — Прим.ред.) — не полагается ничего. На неопределенный срок мы лишены возможности зарабатывать себе на жизнь. Перспектива угнетающая», — заявила Воробей.

Положение пародистки усугубляет то, что она — единственный кормилец в семье. На ее попечении дочь, а также племенники и племянницы, которые по возрасту не подпадают ни под какие выплаты. По ее словам, сложившаяся ситуация заставляет ее нервничать. От безвыходности она решила продать квартиру в Черногории у морского побережья, куда артистка любила наведываться летом. Расставаться с элитной недвижимостью ей не хочется, но иного выхода пока она не видит.

При этом Воробей подчеркивает, что положение рядовых граждан еще тяжелее, чем положение звезд. Понимая это, Елена занялась волонтерством.

«Это то, что дает мне сейчас ощущение жизни и какого-то предназначения в этом мире. Я сама вместе с другими добровольцами доставляю продукты первой необходимости тем, кто из-за пандемии не может выходить из дома», — сказала Воробей.

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