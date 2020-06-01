Незамужняя сваха Сябитова рассказала, кому не стоит идти под венец
Ведущая посоветовала женщинам хорошенько подумать, прежде чем решаться на серьезный шаг.
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Фото, видео: Instagram @syabitova_roza
Известная российская телеведущая и сваха Роза Сябитова объяснила женщинам, почему им не стоит торопиться выходить замуж. В своем новом посте для Instagram звезда отметила, что прежде, чем строить серьезные отношения с мужчинами, представительницы прекрасного пола должны разобраться в своих мотивах — проконтролировать, чтобы действия не противоречили исполнению желаемого.
«Потенциальная клиентка пишет в анкете: хочу в ближайшее время родить ребенка, но хочу его только от любимого, правда у меня есть мужчина, но я его не люблю, но не хочу отказываться от потрясающего секса с ним. Поэтому хочу мужа, чтоб любил и на руках меня носил, но не верю, что такой существует, да и времени у меня нет», — привела пример Сябитова.
Подытожив свои рассуждения, знаменитость подчеркнула, что перед тем, как думать о свадьбе, необходимо «навести порядок» у себя в голове.
Большинство поклонниц согласились с мнением Сябитовой и поблагодарили ее за мудрые советы.
«Согласна с вами!»
«Да молодец, Роза! После стольких пережитых негативных моментов в жизни вы имеете право на что угодно! Умница и красавица!»
«Здравствуйте! Ох, Вы правы, как бы теперь захотеть вообще что-то делать для этого!» — писали юзеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Розу Сябитову ополчились в сети из-за «неработающих советов» по поиску принца.
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