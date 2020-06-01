«Дарите радость»: Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Евгению Симонову

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Карина Бернтгольц
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Звезде советских фильмов 1 июня исполнилось 65 лет.

«Дарите радость»: Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Евгению Симонову

Фото: ТАСС / Александр Щербак

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку России Евгению Симонову. 1 июня звезде советского кинематографа исполнилось 65 лет. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на официальном сайте Кремля.

«Талантливая, наделенная яркой творческой индивидуальностью актриса, Вы вдохновенно служите избранному делу, дарите людям радость встречи с высоким искусством», — говорится в послании.

Путин оценил работы знаменитости в театре и кино. Российский лидер отметил, что постановки с участием Симоновой на сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского, а также ее роли в известных фильмах по праву «пользуются профессиональным признанием и искренней любовью зрителей».

Президент пожелал имениннице здоровья и благополучия.

Евгения Симонова — советская и российская актриса театра и кино, лауреат Госпремии СССР, снималась в таких фильмах, как «Афоня», «Обыкновенное чудо», «Школьный вальс», «Сказки старого волшебника», «В бой идут одни старики».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей.

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