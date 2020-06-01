Путин назвал вопросы воспитания детей одними из ключевых национальных приоритетов

Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Международным днем защиты детей. В своем приветственном слове, опубликованном на официальном сайте Кремля, глава государства подчеркнул, что вопросы воспитания детей находятся в числе ключевых общенациональных приоритетов.

«Важно, чтобы каждый ребенок рос здоровым и счастливым, был окружен заботой и любовью. В этой связи хочу с удовлетворением отметить большую, востребованную работу Российского детского фонда. Его социально значимые благотворительные, просветительские, культурные, творческие проекты, направленные на поддержку детей, развитие их талантов и способностей», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что праздник, отмечаемый 1 июня, призван привлечь внимание к проблемам защиты прав и интересов детей, совершенствования системы образования, охраны здоровья. По словам президента, в этом году в связи с пандемией COVID-19 торжественные мероприятия в Москве не состоятся. Однако, как только эпидемиологическая ситуация улучшится, как пообещал Путин, участники мероприятий, организованных Российским детским фондом, обязательно встретятся в столице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как разные страны подошли к Дню защиты детей в 2020 году.