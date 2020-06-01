Елизавета II впервые появилась на публике с начала пандемии коронавируса

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Алиса Старжевская
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Королева совершила конную прогулку по парку рядом с Виндзорским замком.

Елизавета II впервые появилась на публике с начала пандемии коронавируса

Фото: PA Photos

Королева Великобритании Елизавета II впервые за долгое время после начала пандемии коронавируса была замечена на публике.

В воскресенье 94-летняя королева прокатилась на пони по имени Фелл по окрестностям Виндзорского замка. Снимки, на которых монаршая особа запечатлена верхом, появились на официальной странице королевской семьи в Instagram.

На фото видно, что даже в условиях карантина Ее Величество не изменила своему элегантному вкусу, отправившись на прогулку в розовой косынке, твидовом пиджаке и белых перчатках.

www.globallookpress.com / Keystone Press Agency

Елизавета II с детства любит верховую езду и часто совершает прогулки по парку рядом с Виндзорским замком. Как отмечает Reuters, королева живет в Виндзоре с конца марта вместе со своим мужем, принцем Филиппом. Из своей резиденции монаршая особа неоднократно обращалась к нации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как проводят время в карантине члены британской королевской семьи. Коронованные особы постоянно поддерживают связь со своими поданными посредством видеосвязи, приободряя британцев в эти нелегкие времена.

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