Прямая трансляция совещания группы по реформированию Конституции

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Карина Бернтгольц
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Ожидается, что по итогам обсуждения будет объявлена дата голосования по правкам в Основной закон страны.

Прямая трансляция совещания группы по реформированию Конституции

Фото: ТАСС / Антон Новодережкин

Трансляция окончена

В эти минуты проходит онлайн-совещание рабочей группы по реформированию Конституции. Обсуждение вопросов, касающихся подготовки изменений в Основной закон страны проводится по видеосвязи под руководством президента РФ Владимира Путина. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию заседания.

Ожидается, что по итогам совещания будет обозначена дата всенародного голосования по правкам в Конституцию.

Ранее планировалось провести голосование 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось отложить. Путин принял решение перенести процедуру, однако дата еще не назначена.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, какие поправки к Конституции россияне считают приоритетными. Выяснилось, что наиболее важными для россиян оказались поправки, связанные с социальной сферой, экологией, наукой, добровольчеством и защитой персональных данных.

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