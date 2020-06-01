Прямая трансляция совещания группы по реформированию Конституции

Трансляция окончена

В эти минуты проходит онлайн-совещание рабочей группы по реформированию Конституции. Обсуждение вопросов, касающихся подготовки изменений в Основной закон страны проводится по видеосвязи под руководством президента РФ Владимира Путина. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию заседания.

Ожидается, что по итогам совещания будет обозначена дата всенародного голосования по правкам в Конституцию.

Ранее планировалось провести голосование 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось отложить. Путин принял решение перенести процедуру, однако дата еще не назначена.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, какие поправки к Конституции россияне считают приоритетными. Выяснилось, что наиболее важными для россиян оказались поправки, связанные с социальной сферой, экологией, наукой, добровольчеством и защитой персональных данных.