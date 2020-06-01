«Да, я изменял»: бывший муж Ирины Горбачевой рассказал о браке со звездой

Актер Григорий Калинин, который в течение восьми лет был женат на Ирине Горбачевой, нарушил молчание и прокомментировал недавнее заявление бывшей супруги, в котором она поведала о его измене.

«Да, я изменял. Измены в жизни происходят. Такое возможно в браке. Что тут сделаешь?», — сказал Калинин в интервью «Экспресс газете».

Актер добавил, что измены — это всегда «больно и неприятно», но для него это был «опыт», благодаря которому он «сделал соответствующие выводы».

Недавно Ирина Горбачева рассказала, что за несколько лет до развода случайно увидела переписку бывшего мужа с другой женщиной. Тогда она ушла, но через какое-то время снова вернулась. Несмотря на то, что звезда до последнего старалась сохранить брак, до конца простить предательство ей так и не удалось.

Бывшие супруги не общаются. На данный момент оба состоят в новых отношениях. В то время как Горбачева не распространяется о новом возлюбленном, Калинин поведал, что сейчас встречается с актрисой Анной Лаврентьевой.