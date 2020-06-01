У звезд балета Тихомировой и Овчаренко родился сын в День защиты детей

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Карина Бернтгольц
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О радостном событии артисты сообщили на своих страницах в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @annatikhomirova_official, @artemovcharenko_official

Главная солистка балета Большого театра Анна Тихомирова и ее супруг, премьер Большого театра Артем Овчаренко стали родителями. В День защиты детей в столичном перинатальном центре на свет появился их сын.

Радостной новостью артисты поделились в социальных сетях. Они не стали скрывать своих эмоций и показали фото пяточек новорожденного.

«Как и мечтала, естественные лотосовые роды, без анестезии, всего за несколько часов, и любимый рядом! Счастью нет предела! Я люблю тебя жизнь!» — написала Тихомирова.

Instagram @annatikhomirova_official

«Моя волшебница в первый день лета подарила мне богатыря! 3800 — вес, 54 — рост. Летний, солнечный человек», — рассказал подписчикам Овчаренко.

Коллеги по цеху, друзья, знакомые, фанаты принялись наперебой поздравлять новоиспеченных родителей и желать здоровья их сыночку.

Instagram @artemovcharenko_official

«Какое счастье!!! Анечка, поздравляю! Будьте здоровы!»

«Поздравляю вас, ребята!»

«Анечка, поздравляю Вам с этим неземным счастьем!!! Здоровья, радостных дней и гармонии во всем! Обнимаю!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын.

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