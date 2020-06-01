У звезд балета Тихомировой и Овчаренко родился сын в День защиты детей
О радостном событии артисты сообщили на своих страницах в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @annatikhomirova_official, @artemovcharenko_official
Главная солистка балета Большого театра Анна Тихомирова и ее супруг, премьер Большого театра Артем Овчаренко стали родителями. В День защиты детей в столичном перинатальном центре на свет появился их сын.
Радостной новостью артисты поделились в социальных сетях. Они не стали скрывать своих эмоций и показали фото пяточек новорожденного.
«Как и мечтала, естественные лотосовые роды, без анестезии, всего за несколько часов, и любимый рядом! Счастью нет предела! Я люблю тебя жизнь!» — написала Тихомирова.
«Моя волшебница в первый день лета подарила мне богатыря! 3800 — вес, 54 — рост. Летний, солнечный человек», — рассказал подписчикам Овчаренко.
Коллеги по цеху, друзья, знакомые, фанаты принялись наперебой поздравлять новоиспеченных родителей и желать здоровья их сыночку.
«Какое счастье!!! Анечка, поздравляю! Будьте здоровы!»
«Поздравляю вас, ребята!»
«Анечка, поздравляю Вам с этим неземным счастьем!!! Здоровья, радостных дней и гармонии во всем! Обнимаю!» — писали юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын.
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