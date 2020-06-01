Леонид Якубович рассказал о смерти генерального продюсера «Поля Чудес»

Ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович сообщил о смерти друга и коллеги — Анатолия Гольдфедера, много лет работавшего генеральным продюсером любимой публикой программы. Он скончался в Москве вечером 31 мая в возрасте 70 лет.

По словам Якубовича, Гольдфедер давно лежал в больнице из-за проблем с сердцем, а несколько месяцев назад врачи обнаружили у него лейкоз. Позже он заразился коронавирусом, его перевели в Боткинскую больницу, где он и умер.

«Я даже не представляю себе, что будет дальше, мы дружили больше 40 лет, погиб мой брат, это все, что я могу сказать. Все, что будет дальше происходить со мной и с передачей, — следствие того, что он нам оставил», — сказал ведущий «Поля чудес» в интервью ТАСС.

Якубович отметил, что 70% успеха популярная программа обязана именно Гольдфедеру — «феноменальному организатору», работавшему ранее в Росконцерте и имевшему огромный опыт постановки массовых представлений.

Анатолий Гольдфедер родился в Москве, окончил режиссерский факультет ГИТИС имени Луначарского. На передачу «Поле чудес» пришел в 1998 году, а через пять лет стал директором программы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти от коронавируса единственного сына известного диктора советского телевидения, ведущей «Голубых огоньков» Светланы Моргуновой.