Леонид Якубович рассказал о смерти генерального продюсера «Поля Чудес»
Анатолий Гольдфедер скончался в Москве в возрасте 70 лет. У него был диагностирован коронавирус.
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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Савельев
Ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович сообщил о смерти друга и коллеги — Анатолия Гольдфедера, много лет работавшего генеральным продюсером любимой публикой программы. Он скончался в Москве вечером 31 мая в возрасте 70 лет.
По словам Якубовича, Гольдфедер давно лежал в больнице из-за проблем с сердцем, а несколько месяцев назад врачи обнаружили у него лейкоз. Позже он заразился коронавирусом, его перевели в Боткинскую больницу, где он и умер.
«Я даже не представляю себе, что будет дальше, мы дружили больше 40 лет, погиб мой брат, это все, что я могу сказать. Все, что будет дальше происходить со мной и с передачей, — следствие того, что он нам оставил», — сказал ведущий «Поля чудес» в интервью ТАСС.
Якубович отметил, что 70% успеха популярная программа обязана именно Гольдфедеру — «феноменальному организатору», работавшему ранее в Росконцерте и имевшему огромный опыт постановки массовых представлений.
Анатолий Гольдфедер родился в Москве, окончил режиссерский факультет ГИТИС имени Луначарского. На передачу «Поле чудес» пришел в 1998 году, а через пять лет стал директором программы.
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