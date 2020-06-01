«Кто старший?» — Анна Семенович опубликовала детское фото с братом

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Светлана Александрова
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Экс-солистка группы «Блестящие» отметила таким образом День защиты детей.

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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Актриса, певица и телеведущая Анна Семенович решила отметить День защиты детей, опубликовав на своей странице в Instagram свое детское фото с братом. На снимке 1990-х годов она и Кирилл запечатлены летом на пляже. На второй фотографии, сделанной недавно, они с братом стоят, трогательно обнявшись.

«Пока у меня нет своих детей, выставляю детей Татьяны и Григория Семенович. Как вы думаете, кто младший, а кто старший, и как так бывает?» — подписала снимки 40-летняя экс-солистка группы «Блестящие».

Instagram @ann_semenovich

Поклонники Семенович, конечно, в курсе, что у артистки есть младший брат, однако многие отмечают в комментариях, что теперь младше выглядит Анна.

«Братик подрос немного».

«Какие худышки!»

«Конечно же, братик младше, но, Анька, ты моложе!»

«Самое главное Вы дружные, а это не важно, кто старший и младший!»

«Я вам от души желаю обзавестись своими… Нет ничего прекрасней в этой жизни», — пишут пользователи.

Кирилл Семенович младше сестры на шесть лет. Они с Анной действительно очень близки. Как ранее писал 5-tv.ru, когда была объявлена пандемия коронавируса, Семенович сообщила в соцсетях, что самоизолировалась дома с двумя мужчинами — с любимым человеком и младшим братом. Артистка рассказывала, что проводит дни, готовя им еду и придумывая развлечения, чтобы скоротать вечера.

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