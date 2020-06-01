Памфилова предложила растянуть голосование по Конституции на неделю

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Карина Бернтгольц
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По словам главы Центральной избирательной комиссии, необходимо обеспечить безопасность всех посетителей избирательных участков.

Памфилова предложила растянуть голосование по Конституции на неделю

Фото: ТАСС / Владимир Песня

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила продлить срок голосования по поправкам в Конституцию на семь дней. По ее словам, это позволит минимизировать контакты посетителей избирательных участков и сведет возможность инфицирования COVID-19 практически к нулю. 

Кроме того, глава ЦИК призвала обеспечить всех граждан средствами индивидуальной защиты и осуществить надлежащий контроль за здоровьем участников голосования посредством измерения температуры и соблюдения всех мер предосторожности. 

По словам Памфиловой, планируется расширить возможности для проведения процедуры на дому. Существует необходимость в том, чтобы россияне выбирали максимально удобный способ для себя.

Что касается даты голосования, то, по мнению председателя ЦИК, максимально удобным временем для проведения процедуры может стать 1 июля. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян попросили воздержаться от поездок за границу и вместо зарубежных отдать предпочтение российским курортам.

 

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