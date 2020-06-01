Милонов предлагает выплачивать одиноким мужчинам пособия на домработниц

Пособие, которое депутаты Госдумы от ЛДПР предполагали выплачивать домохозяйкам, Виталий Милонов предлагает назначать одиноким мужчинам, чтобы они нанимали на эти деньги домработниц или нянь. Такую идею депутат высказал в интервью URA.RU.

«Если одинокий мужчина воспитывает детей, и у него доход не позволяет обеспечить должный уровень финансирования, конечно, нужно выплачивать. Единственное, если мужчина получает больше 200 тысяч рублей, то, наверное, вряд ли. Если на каждого ребенка получается меньше двух прожиточных минимумов, у него нет жены и ему нужна помощь, ему нужно выплачивать зарплату», — цитирует Милонова информационное агентство.

Таким образом, по мнению народного избранника, был бы заодно решен вопрос активных неработающих пенсионеров, которые не могут трудоустроиться.

Что касается ухода за престарелыми родителями, то здесь, по словам Милонова, выплачивать пособие будет сложнее, поскольку многие из них получают к пенсии надбавку за инвалидность.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, правительство РФ не поддержало предложенный депутатами Госдумы законопроект, подразумевающий ежемесячную выплату пособий лицам, занимающимся ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми или престарелыми родителями. Назначать пособие предлагалось в случае, если размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе. В отзыве кабмина указано, что в документе не прописаны источники выплат и порядок расходов.