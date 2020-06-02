Фредди Крюгер не страшен: пять простых способов избавиться от ночных кошмаров

Ночные кошмары хотя бы раз в жизни настигают всех: и детей, и взрослых. Среди основных причин возникновения страшных видений во сне специалисты выделяют стрессы, комплексы, фобии, а также физические и психоэмоциональные перегрузки. Вместе с тем, избавиться от ночных кошмаров можно, если соблюдать нехитрые правила. «Ридус» собрал пять основных способов, которые помогут спать спокойно.

Высыпайтесь

Хронический недосып не только негативно отражается на внешности, но и является основной причиной возникновения ночных кошмаров. Если человек мало спит, сны становятся более яркими, что значительно повышает риск кошмаров. Чтобы избежать этого, рекомендуется спать не менее семи-восьми часов.

Примите горячую ванну

Водные процедуры перед сном прекрасно помогают снять стресс, расслабиться и привести в порядок беспокойные мысли, которые зачастую выливаются в страшные сновидения. Врачи рекомендуют принимать горячую ванну за час до сна, чтобы быстрее заснуть и крепче спать.

Осторожнее с лекарствами

Ряд лекарственных препаратов, в том числе антидепрессанты и бета-блокаторы, могут навредить хорошему сну. Если вас мучают кошмары, возможно, есть смысл проконсультироваться с врачом по поводу дозировки или замены препарата.

Перестаньте беспокоиться

Стрессы и негативные эмоции, переживаемые во время бодрствования, отражаются на работе мозга во сне. Именно поэтому в нем начинают рождаться страшные картинки. Чтобы этого не произошло, старайтесь в течение дня отвлекаться на что-то хорошее и по максимуму ограничьте внешние раздражители.

Не переедайте на ночь

Еще одной причиной кошмаров ученые выделяют привычку наедаться на ночь. Объясняется это тем, что в процессе поедания пищи мозг активизируется и риск увидеть плохие сновидения повышается в несколько раз.

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