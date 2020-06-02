Фредди Крюгер не страшен: пять простых способов избавиться от ночных кошмаров

|
Алиса Старжевская
25

Плохим сновидениям подвержены многие, но забыть о них надолго возможно.

Фредди Крюгер не страшен: пять простых способов избавиться от ночных кошмаров

Фото: DPA

Ночные кошмары хотя бы раз в жизни настигают всех: и детей, и взрослых. Среди основных причин возникновения страшных видений во сне специалисты выделяют стрессы, комплексы, фобии, а также физические и психоэмоциональные перегрузки. Вместе с тем, избавиться от ночных кошмаров можно, если соблюдать нехитрые правила. «Ридус» собрал пять основных способов, которые помогут спать спокойно.

Высыпайтесь

Хронический недосып не только негативно отражается на внешности, но и является основной причиной возникновения ночных кошмаров. Если человек мало спит, сны становятся более яркими, что значительно повышает риск кошмаров. Чтобы избежать этого, рекомендуется спать не менее семи-восьми часов.

Примите горячую ванну

Водные процедуры перед сном прекрасно помогают снять стресс, расслабиться и привести в порядок беспокойные мысли, которые зачастую выливаются в страшные сновидения. Врачи рекомендуют принимать горячую ванну за час до сна, чтобы быстрее заснуть и крепче спать.

Осторожнее с лекарствами

Ряд лекарственных препаратов, в том числе антидепрессанты и бета-блокаторы, могут навредить хорошему сну. Если вас мучают кошмары, возможно, есть смысл проконсультироваться с врачом по поводу дозировки или замены препарата.

Перестаньте беспокоиться

Стрессы и негативные эмоции, переживаемые во время бодрствования, отражаются на работе мозга во сне. Именно поэтому в нем начинают рождаться страшные картинки. Чтобы этого не произошло, старайтесь в течение дня отвлекаться на что-то хорошее и по максимуму ограничьте внешние раздражители.

Не переедайте на ночь

Еще одной причиной кошмаров ученые выделяют привычку наедаться на ночь. Объясняется это тем, что в процессе поедания пищи мозг активизируется и риск увидеть плохие сновидения повышается в несколько раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про действенные способы моментально снять стресс и почувствовать себе более спокойно.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
69.71
-1.04 77.64
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:04
ТОП-6 красивых и популярных имен, значения которых шокируют любого
4:48
Украина предложила формат консультаций по Донбассу без России
4:32
Рыбин и Сенчукова сократили персонал в особняке на 600 квадратов
4:16
Молчаливое согласие: педофилы в Петербурге растлевали детей на глазах соседей
3:59
Фредди Крюгер не страшен: пять простых способов избавиться от ночных кошмаров
3:43
Путин поговорил с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака
Борис Невзоров рассказал, какая кара постигла убийцу его жены
«Готовы платить за любовников»: Дробыш честно о том, кто поет на современной эстраде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок