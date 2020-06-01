В Москве открылись непродовольственные магазины

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Алиса Старжевская
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С 1 июня начал действовать второй этап снятия коронавирусных ограничений.

В Москве открылись непродовольственные магазины

Фото: ТАСС / Марина Лысцева

С 1 июня в Москве, в рамках нового этапа снятия ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, возобновили работу непродовольственные магазины. Открылись, в том числе и магазины, находящиеся на территории торговых центров.

Как сообщает Nation News, к работе возвращаются также сфера бытовых услуг, в том числе прачечные, ремонтные мастерские и химчистки. Кроме того, на официальном сайте мэра Москвы сообщается, что уже с 5 июня начнут работать ярмарки выходного дня.

Несмотря на постепенное снятие ограничений, посетители, как и раньше, обязаны соблюдать все меры предосторожности: носить маски, перчатки и соблюдать безопасное расстояние.

С 1 июня в Москве начался второй этап снятия ограничений. Москвичам разрешили выходить на улицы и заниматься спортом в парках, скверах и во дворах. Заниматься спортом можно ежедневно, но только до 9.00 утра, а на прогулки выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю — два раза в будни и один раз в выходной день.

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