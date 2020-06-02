В Кремле прокомментировали причастность России к беспорядкам в США

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К слову, в сети очередные обвинения в адрес России стали популярным мэмом.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

За ситуацией в США внимательно наблюдают в Кремле, но все происходящее — внутреннее дело. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Москва никогда не вмешивалась в события в Штатах и не собирается делать это сейчас.

О том, что за протестами может стоять Россия, ранее заявила бывший советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс. Но доказательств или конкретных фактов, как обычно, не представила. Дмитрий Песков назвал подобные высказывания «ошибочными инсинуациями» и выразил уверенность, что они не отражают официальную точку зрения Вашингтона.

Отреагировал на заявления из Штатов и российский МИД. Мария Захарова назвала обвинения в адрес России «грязной манипуляцией».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обозреватель канала CNN Дони О’Салливан в своей статье отметил, что вполне вероятно, в США вину за протесты попытаются возложить на Россию, которая якобы проводит «хитроумную тайную операцию в соцсетях». По мнению журналиста, такие бездоказательные доводы вредят самой Америке.

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В Кремле прокомментировали причастность России к беспорядкам в США

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