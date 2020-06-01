Более 600 тысяч школьников подали за явки на всероссийский конкурс «Большая перемена»

День защиты детей в этом году отмечаем в безопасном онлайн-режиме. В сети проходит Всероссийский фестиваль «Большая перемена».

В программе — мастер-классы от известных спортсменов, художников, музыкантов. Для старшеклассников — лекции о выборе будущей профессии. Весь день идет викторина — участвуют две тысячи команд. Наталья Кирилова подключилась к онлайн-празднику детства.

Начать день с зарядки в компании олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, потом позавтракать дома у телеведущего Сергея Малоземова и посмотреть на самое настоящее чудо света вместе с академиком, физиком-ядерщиком.

«Это уникальная научная установка (коллайдер), в которой сталкиваются электроны и позитроны. Материи, антиматерии, для того, чтобы изучать физику элементарных частиц», — рассказывает детям основы физики академик РАН, директор института ядерной физики Павел Логачев.

Продюсер Иосиф Пригожин, летчик-космонавт Юрий Усачев, певицы Рита Дакота и Юлия Савичева. И это еще далеко не полный список именитых гостей, встреча с которыми проходит в день защиты детей в привычном сегодня формате — дистанционно.

«Я от всей души поздравляю всех участников фестиваля „Большая перемена“ с днем защиты детей, то есть вас. А также с началом наступившего лета», — обратился к ребятам народный артист РФ Дмитрий Харатьян.

«Я уверена, что ваш пытливый ум будет вам диктовать и дальше стремление узнавать новое», — добавляет певица Валерия.

Фестиваль «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» задуман для старшеклассников. Стартовал он 28 марта этого года. Но, не смотря, на то, что конкурс идет уже несколько месяцев, регистрация будет открыта до 23 июня. Руководитель администрации президента назвал более шестисот участников. Это те, кто успел подать заявку ко дню защиты детей.

«Цель конкурса „Большая перемена“ дать каждому из вас попробовать себя в самых разных направлениях, почувствовать, где твой талант. Потому, что каждый человек талантлив», — подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

А для этого на конкурсе действительно есть все возможности: девять тематических направлений от музыки до точных наук, многообразные задания — кейсы и конкурсы. Например, ко дню защиты детей, то есть прямо сегодня, стартовал проект «Добро не уходит на каникулы».

«Большую перемену» с удовольствием смотрели онлайн и сами родители. Взрослые ждали встречу с министром просвещения. Вопросов было много. И про новый учебный год, про выпускной бал, но больше всего детей интересовали каникулы!

«Откроются ли всероссийские детские центры?»

«Кристина, в Москве планируем начать детский летний отдых с 1 июля. Понятно, если позволит эпидемиологическая ситуация», — ответил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Поездка в Артек ждет всех финалистов «Большой перемены», а самый большой денежный приз — один миллион рублей. Имена победителей мы узнаем в октябре, а сегодня, буквально сразу после того, как закончатся новости на нашем канале участников ждет серия прямых эфиров с крупнейшими финансовыми, военными и стратегическими компаниями страны.