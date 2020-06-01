Лжесотрудники СК РФ «обчистили» квартиру топ-менеджера «Ростелекома»

Воры, представившиеся сотрудниками Следственного комитета РФ, вынесли из квартиры топ-менеджера ПАО «Ростелеком» Андрея Левакова ценные вещи и деньги.

Как удалось выяснить 5-tv.ru, о случившемся в полицию сообщил сам пострадавший. Мужчина объяснил, что 1 июня около 17.00 по московскому времени в его квартиру, расположенную в доме на Часовой улице, постучали трое неизвестных и, угрожая расправой, открыто похитили деньги и ключи от автомобиля.

«После преступники скрылись на черной иномарке. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на задержание подозреваемых», — пояснил дежурный офицер УИиОС ГУ МВД РФ по Москве.

По предварительной информации, злоумышленники скрылись с места преступления на черном автомобиле марки Cadillac.

В настоящий момент на всей территории Москвы объявлен план «Перехват». К поимке грабителей привлечены, в том числе, дорожно-патрульные службы ГИБДД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ограбивший пенсионерку мужчина «попался» из-за собственной вежливости.