Борис Невзоров рассказал, какая кара постигла убийцу его жены

Актер Борис Невзоров рассказал, как был наказан убийца его второй жены Анастасии Ивановой. Откровением он поделился в интервью изданию StarHit.ru.

Переживания, связанные с событиями 1993 года, когда супруга артиста была найдена мертвой в своей квартире, до сих пор, по словам Невзорова, остаются для него «внутренними, интимными». Особенно больно вспоминать об этом, так как убийца Анастасии входил в круг знакомых актера. Говорить о его родных, о том, как они вели себя после случившегося, он отказался.

«Они умерли… Господь всех наказал!» — кратко заметил Невзоров.

По его словам, сейчас их с погибшей супругой общая дочь Полина собирается поступать в медицинский институт. Одной из причин такого выбора девушки стало то, что во сне ей явилась покойная мама. Снится Анастасия и самому 70-летнему актеру.

«Конечно! Ты всегда вспоминаешь, что было. Об этом сложном сказать, оно внутреннее, интимное…» — отмечает Невзоров.

Анастасия Иванова была убита в своей квартире в 1993 году. Следствие установило, что убийца был знаком с ней, так как она сама пустила его в дом. Основным подозреваемым стал Сергей Просветов, который приходился родственником покойному актеру Александру Савченко, снимавшемуся вместе с Анастасией. Он зашел под предлогом помянуть покойного. Мужчина нанес женщине два удара ножом, а потом задушил. Задержать его оперативно не удалось. Впоследствии он был убит сыном своей любовницы.

Соцсети

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю судьбы Бориса Невзорова, в которой были и работа дворником, и убийство жены, и спасение.