Судьба Бориса Невзорова: работа дворником, убийство жены и спасение

Актеру Борису Невзорову выпало в жизни немало испытаний не только в профессиональной, но и личной жизни. Непростую судьбу актера театра и кино в честь его 70-летнего юбилея рассказало издание StarHit.

Актерская карьера Бориса Невзорова

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в Краснодарском крае. Его отец был партийным работником, а мама — домохозяйкой. Юность Борис Георгиевич провел в Астрахани. Именно здесь он полюбил театр и стал посещать драмкружок.

«Дома я начал устраивать спектакли, воровал у сестер гольфы, разыгрывал во дворах „Кота в сапогах"», — рассказывал Невзоров на телевидении.

Талант в Невзорове увидел руководитель местного ТЮЗа. Он посоветовал юноше не терять времени и попытать счастья в Москве. Поездка в столицу оказалась успешной — он стал студентом Щепкинского училища. Однако через пару лет случился кризис личности.

«Меня раздражал мой голос, рост, наверное, это было связано с возрастом», — вспоминал артист.

ИТАР-ТАСС/ Александр Куров

Из-за этих переживаний и неуверенности в своих актерских навыках у Бориса Георгиевича сформировался страх перед сценой. В отчаянии артист решил оставить профессию и забрал документы из вуза. В течение следующего года он работал дворником.

В конце концов, Невзоров осознал, что не может жить без актерского ремесла. Он перевелся в Школу-студию МХАТ, сразу после окончания которой начал играть на сцене.

За прошедшие с тех пор десятилетия актер сменил четыре театра, где всегда играл ярких персонажей. В 1980-е сыграл в картинах «Россия молодая» и «Говорит Москва». После распада СССР снимался в сериалах «Каменская» и «Метод Лавровой», а также остросоциальных лентах «Майор» и «Дурак».

Любовные трагедии Бориса Невзорова

С первой женой Мариной актер познакомился, будучи студентом Щепкинского училища. Ей на тот момент было 16 лет, поэтому пара ждала несколько лет до свадьбы. В браке они прожили 11 лет, в течение которых трижды расставались и сходились.

«То я поздно пришел — мол, с кем я там был, — то она. В основном все замешано на ревности. Молодые, красивые, почему нет?» — вспоминал артист.

Супруги вместе воспитывали сына Дениса, но все равно решили развестись. Марина забрала ребенка с собой в Великобританию, поставив жирную точку в отношениях с Невзоровым. Вскоре она нашла себе другого мужчину.

Второй женой актера стала его коллега Анастасия Иванова. Она была на восемь лет младше, и их роман был бурным. Пара сыграла свадьбу, и вскоре в семье появилась дочка Полина.

ТАСС / Станислав Красильников

Брак закончился трагедией: 3 июня 1993 года Невзоров пришел домой и увидел жену мертвой в разгромленной квартире. Анастасия была жестоко убита.

«Не дай Бог кому-то подобное пережить. Поначалу и меня подозревали: я же нашел ее первым. А убийца оказался братом жены нашего знакомого актера, он был вхож в дом», — рассказывал Невзоров.

Три года спустя Борис Георгиевич женился на Алле Пановой — его институтская любовь из Щепкинского училища. Они прожили вместе почти 14 лет. Брак завершился сложным разводом — супруги долго делили имущество. Когда союз рухнул, артист был в отчаянии.

«Размышлял, может, я вообще проклят, никто и жить со мной не может. Никогда не думал, что придется стать многоженцем, но жизнь сама повела меня по этим дорожкам», — вспоминал он.

Обрести счастье в личной жизни Невзоров вскоре смог с бухгалтером Малого театра Еленой Хрипуновой. Избранница на 25 лет младше актера. Пара до сих пор живет вместе, однако официально отношения они не оформляют.

«Ленка спасла меня, могу честно сказать. Я много раз говорил себе, что не нужны мне больше отношения, семья. А появилась она, и понял, что нужны. Я куда-то летел, падал, а Лена вовремя подставила свои руки, за что я очень благодарен», — отмечал Невзоров.

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