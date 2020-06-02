Путин поговорил с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава»

Семьи, удостоенные ордена «Родительская слава», с Международным днем защиты детей поздравил Владимир Путин. Встретиться с ними президент хотел бы лично, но пока приходится общаться дистанционно.

На связи были многодетные родители из восьми регионов страны. Речь зашла о жилье. Проблема, по словам президента — острая. В то же время, в Сызрани этот вопрос для супругов Землянских местные власти решили. Им просто подарили большой дом.

«У нас теперь у каждого почти ребенка своя комната. Он у нас почти трехэтажный — двухэтажный с мансардой. У нас есть теперь свой огород, мы посадили свои помидорчики, свои огурчики», — делится впечатлениями мама многодетной семьи.

«Супер, здорово! Приятно, что в Сызрани, в Самарской области, с таким вниманием относятся к таким семьям, как ваша. Вам всего самого доброго. Будьте здоровы», — порадовался за семью Землянских Владимир Путин.

В разговоре участвовала и детский омбудсмен Анна Кузнецова, тоже многодетная мать. Президент поздравил ее с рождением седьмого ребенка — сына.