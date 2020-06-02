Путин поговорил с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава»
Онлайн встреча была приурочена к Международному дню защиты детей.
Закрыть
Смотрите также:
Депутат рассказал, как получила жилье убитая сожителем многодетная петербурженка
Подумайте 100 раз! Какие имена не стоит давать детям?
«В живот бил»: избитый до полусмерти мальчик рассказал об издевательствах отчима
Отчим истязал восьмилетнего мальчика в Мурманской области
Илон Маск показал новорожденного и шокировал публику его именем
Отец-одиночка выучился на стилиста, чтобы создавать дочери оригинальные прически
Актриса Воронкова рассказала о скандале с дочерью, угодившей после в больницу
Выплаты на детей начнут предоставлять без справок о доходах
Дочь Доренко раскрыла детали конфликта с соседкой по даче и поведала о полученных травмах
Чиновники объяснили насильное изъятие детей из приемной семьи в Москве
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не гулять с детьми из-за коронавируса
Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей, 5-tv.ru
Семьи, удостоенные ордена «Родительская слава», с Международным днем защиты детей поздравил Владимир Путин. Встретиться с ними президент хотел бы лично, но пока приходится общаться дистанционно.
На связи были многодетные родители из восьми регионов страны. Речь зашла о жилье. Проблема, по словам президента — острая. В то же время, в Сызрани этот вопрос для супругов Землянских местные власти решили. Им просто подарили большой дом.
«У нас теперь у каждого почти ребенка своя комната. Он у нас почти трехэтажный — двухэтажный с мансардой. У нас есть теперь свой огород, мы посадили свои помидорчики, свои огурчики», — делится впечатлениями мама многодетной семьи.
«Супер, здорово! Приятно, что в Сызрани, в Самарской области, с таким вниманием относятся к таким семьям, как ваша. Вам всего самого доброго. Будьте здоровы», — порадовался за семью Землянских Владимир Путин.
В разговоре участвовала и детский омбудсмен Анна Кузнецова, тоже многодетная мать. Президент поздравил ее с рождением седьмого ребенка — сына.
Читайте также
71%
-1.04 77.64
-0.91
Нашли ошибку?