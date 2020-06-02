Бывшая принца Гарри рассказала, почему боялась выходить за него замуж

Бывшая возлюбленная принца Гарри, актриса Крессида Бонас рассказала изданию The Daily Telegraph о том, почему не решилась выйти замуж за члена королевской семьи. По ее словам, главным демотиватором стал страх быть непринятой его монаршей родней.

«Страх неудачи, страх быть отвергнутой, страх быть непонятой правильно, страх оказаться не такой идеальной. Я думаю, что это все ограничивало меня во многих ситуациях в моей жизни. Все это вставало на моем пути множество раз, мешало преодолевать различные ситуации», — заявила Бонас.

globallookpress.com / Stephen Lock

Сейчас, спустя шесть лет после расставания с принцем Гарри, она вынесла урок, который ей преподнесла жизнь в этих отношениях.

«И я просто думаю, что это определенно дало мне более сильное чувство цели и более сильное чувство того, что я хочу или не хочу», — сказала актриса.

Отношения Крессиды Бонас с герцогом Сассекским начались в 2012 году. Однако в 2014 году пара уже объявила о расставании. При этом бывшей пассии принца удалось сохранить приятельские отношения с ним, Бонас была даже среди приглашенных на его свадьбу с Меган Маркл.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как скучающий в США принц Гарри помирился с другом детства, отвергнутым из-за Маркл.