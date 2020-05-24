Скучающий в США принц Гарри помирился с другом детства, отвергнутым из-за Маркл

Принц Гарри спустя два месяца после переезда в США со своей супругой Меган Маркл и их годовалым сыном Арчи до сих пор не привык к новой обстановке и чувствует себя крайне одиноко. Как пишет британский таблоид The Sun, герцог Сассекский даже помирился со своим некогда лучшим другом и одноклассником по Итонскому колледжу Томом Инскипом, с которым они перестали общаться.

Казалось бы нерушимую некогда мужскую дружбы разрушила женщина — именно своенравная Маркл, которая опасалась, что Инскип будет дурно влиять на ее благоверного. Ведь именно их компания прославилась на весь мир фотографиями из Лос-Анджелеса, на которых внук британской королевы Елизаветы II в голом виде и девушки с низкой социальной ответственностью играли на бильярде.

Также в СМИ появлялись сообщения, что и Инскип не взлюбил властолюбивую избранницу Гарри за ее оголтелое пристрастие к ЗОЖ — «фруктовые смузи» и ранние отходы ко сну, к чему она и приучила мужа.

Так или иначе теперь герцог Сассекский может стать крестным отцом для новорожденного сына Инскипа, супруга которого Лара недавно родила, ведь эта семья тоже проживает в Калифорнии.

Оба семейства, помимо бурных вечеринок мужей в юности, объединяют и другие важные события. Гарри с тогда еще своей девушкой Меган присутствовали на свадьбе Инскипов на Ямайке в 2017 году, а через год молодожены уже приехали в Лондон на шикарную церемонию бракосочетания в британской королевской семье, уточняет издание Hello.

В одном из своих интервью Гарри ранее рассказал, что уже является крестным отцом «пяти или шести детей своих друзей», а в марте 2019 он стал таковым и для дочери своей кузины Зары Тиндалл Лены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вторую годовщину своей свадьбы принц Гарри и Меган Маркл отметили без посторонних глаз.