В раковых опухолях нашли мощную защиту против вирусов

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Василий Заика
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Соответствующее исследование провели специалисты Института Фрэнсиса Крика.

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Фото, видео: PA Wire/PA Images

Британские ученые Института Фрэнсиса Крика нашли мощную защиту от вирусов в раковых клетках. Как сообщает журнал Nature, специалисты намерены использовать открытие при разработке методов лечения онкологических заболеваний с помощью инфекционных агентов.

Исследователи смогли определить механизм, при помощи которого раковая опухоль защищает себя от воздействия онколитических вирусов. Эти агенты используются для уничтожения злокачественных клеток и стимуляции иммунного ответа организма. Низкая эффективность данного метода вызвана взаимодействием раковых структурно-функциональных единиц с соседними фибробластами.

Ученые установили, что проникновение вируса в злокачественную клетку затруднено из-за воспалительной реакции, спровоцированной контактом с соединительной тканью. Мощный защитный ответ происходит при проходе содержимого раковых клеток через фибробласты. Когда специалисты блокировали этот механизм, опухоль становилась более чувствительной к воздействию онколитических вирусов.

Исследователи отметили, что результаты проведенных изысканий стали важным шагом в борьбе с раком.

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