Врач предостерег о вреде чрезмерной дезинфекции рук

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Алиса Старжевская
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По мнению специалиста, частое использование антисептиков может подорвать здоровье.

Врач предостерег о вреде чрезмерной дезинфекции рук

Фото: ТАСС / Антон Новодережкин

Слишком частая обработка рук дезинфицирующими средствами, будь то антисептик или влажные салфетки, может сильно навредить здоровью человека, и в особенности ребенка. Об этом заявил главный педиатр Детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского, заведующий кафедрой факультетской педиатрии московского факультета РГМУ имени Пирогова Андрей Продеус.

В интервью News.ru врач поделился мнением по поводу того, что на фоне пандемии коронавируса многие родители слишком тщательно заботятся о дезинфекции. Он признался, что его постоянно спрашивают, насколько часто нужно обрабатывать ребенка антисептиком, который даже не выходил в ближайшие несколько часов на улицу.

Продеус посоветовал не впадать панику и придерживаться золотой середины, поскольку чрезмерная гигиена способна навредить коже и здоровью в целом.

«На коже живут тысячи разных бактерий. Агрессивные средства воздействуют на них таким образом, что слабые погибают, а сильные остаются. Например, из тысячи выживут десять самых устойчивых и размножатся. Постепенно они станут неуязвимыми перед любыми антибактериальными средствами», — рассказал врач.

Таким образом, любая инфекция сможет без проблем проникнуть в организм, и дезинфекция не спасет. Поэтому специалист рекомендует ограничиться разумными мерами: носить маску, мыть руки с мылом и принимать душ каждый день.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как не заразиться коронавирусом через продукты и воду.

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