Блогер Саша Спилберг станет ведущей «Дома-2», чтобы вступиться за девушек

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Алиса Старжевская
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Звезда хочет изменить отношение мужчин к участницам телепроекта.

Блогер Саша Спилберг станет ведущей «Дома-2», чтобы вступиться за девушек

Фото: Instagram @sashaspilberg

Популярная российская блогерша Саша Спилберг, число подписчиков которой приближается к шести миллионам, засветится в проекте «Дом-2» в качестве ведущей. Основная цель девушки — изменить отношение мужчин к участницам проекта.

Как сообщает официальный сайт «Дома-2», Спилберг проведет два эфира — во время первого она представит новых участников проекта «Дом-2. Новые лица», а на следующем разберет проблемы участников в обычном формате.

Свое участие в проекте девушка обосновывает тем, что хочет защитить участниц от нападок мужчин. Данное решение Спилберг приняла после того, как один из участников «Дома-2» Илья Яббаров нелицеприятно выразился о женщинах, заявив, что они ничего не должны решать.

Блогерша воспринимает свое назначение с энтузиазмом, сообщив, что наблюдение за участниками шоу — это «очень интересный процесс».

«Здесь, конечно, творится жара! Такой экшн! Это интересно!», — прокомментировала девушка участие в телепроекте.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезды «Дома-2» Ксения Бородина и Катя Жужа обменялись колкостями в сети.

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