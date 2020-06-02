Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Для участия в Параде Победы, который пройдет 24 июня, Минобороны пригласило подразделения из 19 стран мира. Об этом Сергей Шойгу сообщил на селекторном совещании. На Красную площадь выйдут 14 тысяч офицеров, солдат и курсантов. В небо поднимутся парадные эскадрильи с участием Су-57 и МиГ-31К. Но, кроме того, колонны военной техники можно будет увидеть в девяти городах-героях и 19 пунктах дислокации штабов военных округов и флотов. При этом, главное внимание, по словам Сергея Шойгу, уделят противовирусным мерам.

«Отмечу, что к участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний. Требую исключить любые контакты личного состава парадных расчетов с военнослужащими и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам», — сказал министр обороны РФ.

По словам Шойгу, 22 июня состоится еще одно «долгожданное событие» — в Подмосковье для посетителей откроют Главный храм Вооруженных Сил и музейный комплекс «Дорога памяти».

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за Парадом Победы с трибуны.