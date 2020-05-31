Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за Парадом Победы с трибуны

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Василий Заика
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Торжественный смотр в ознаменование 75-й годовщины Победы над фашизмом пройдет 24 июня в Москве на Красной площади.

Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за Парадом Победы с трибуны

Фото: Известия / Павел Бедняков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире федерального телеканала заявил, что Владимир Путин, а также главы иностранных государств будут наблюдать за Парадом Победы 24 июня с трибуны на Красной площади.

«Безусловно, будут (наблюдать за парадом — Прим.ред.) президент и гости на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств», — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что при организации торжественного смотра необходимо учесть и «эпидемиологическую модальность». Дмитрий Песков выразил надежду, что ко времени проведения парада от режима санитарных ограничений «практически ничего не останется».

День проведения Парада Победы в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня объявлен в России выходным. Об этом говорится в Указе президента РФ, текст которого размещен на сайте Кремля.

Согласно документу, в этот день за работниками сохраняется заработная плата.

Кроме того, Министерству обороны РФ совместно с региональными властями поручено определить места проведения военных парадов и артиллерийского салюта. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал указ о проведении военных парадов и салюта 24 июня.

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