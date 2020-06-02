В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на добровольцах

В Минобороны объявили о начале клинических испытаний вакцины от COVID-19 на добровольцах. Все они — военнослужащие российской армии. Для участия в эксперименте отобрано 50 человек, из них — пять женщин. Все они прошли тестирование на коронавирус. Тем не менее, добровольцы пройдут тщательное финальное обследование, и только после этого им введут препарат. Это уникальная отечественная разработка совместно с сотрудниками 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Ранее там успешно испытали вакцину от лихорадки Эбола и универсальную — от гриппа.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, кого коснутся штрафы за отказ от вакцинации. По информации от пресс-службы ведомства, речь идет об определенном круге лиц.