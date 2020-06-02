План восстановления экономики России обойдется в пять триллионов рублей

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Василий Заика
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По словам главы правительства РФ Михаила Мишустина, во второй половине 2021 года запланирован выход на устойчивую траекторию роста экономики.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что план восстановления экономики страны обойдется в пять триллионов рублей.

По его словам, реализация документа будет происходить в три этапа. На первом до конца третьего квартала текущего года будет осуществляться стабилизация ситуации. Далее в период до второго квартала 2021 года запланировано завершение процесса восстановления экономики. Завершающий этап, намеченный правительством на третий и четвертый кварталы 2021 года, должен позволить выйти на устойчивую траекторию роста.

«Уже к концу периода восстановления мы должны выйти на устойчивый долгосрочный рост экономики, превышающий докризисный уровень», — заявил Михаил Мишустин.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что провел предварительное ознакомление общенациональным планом и одобрил его, рекомендовав к применению.

«И правительство в целом, и в наших ведомствах действительно провели большую, серьезную работу, сформировали базу. Полагаю, что представленный документ можно взять за основу», — сказал президент России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин призвал решить все существующие проблемы в экономике и обеспечить движение вперед.

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