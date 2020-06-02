Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что ситуация с коронавирусом серьезно повлияла на все сферы жизни, включая международную экономику и торговлю.

Глава государства подчеркнул, что России необходимо решить существующие проблемы и обеспечить движение вперед.

«Нам принципиально важно как решить сегодняшние острые проблемы, так и обеспечить уверенное движение вперед на долгосрочную перспективу, при этом учитывая тот факт, что эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на все сферы жизни — на глобальную экономику, на международную торговлю и даже на технологическое развитие», — сказал Владимир Путин.

Президент России потребовал стабилизировать ситуацию в российской экономике, а также оказать поддержку гражданам и компаниям. Владимир Путин назвал задачу общенационального плана действий стратегической.

Глава государства, кроме прочего, отметил, что динамика изменений в мире нарастает. Для соразмерных ответов на подобные вызовы, по его мнению, нужны профессиональные, выверенные и результативные действия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поговорил с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава».