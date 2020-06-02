Ситуация с коронавирусом оказала серьезное влияние на все сферы жизни — Путин
Президент РФ отметил, что России надо решить нынешние проблемы и обеспечить уверенное движение вперед.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко
Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что ситуация с коронавирусом серьезно повлияла на все сферы жизни, включая международную экономику и торговлю.
Глава государства подчеркнул, что России необходимо решить существующие проблемы и обеспечить движение вперед.
«Нам принципиально важно как решить сегодняшние острые проблемы, так и обеспечить уверенное движение вперед на долгосрочную перспективу, при этом учитывая тот факт, что эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на все сферы жизни — на глобальную экономику, на международную торговлю и даже на технологическое развитие», — сказал Владимир Путин.
Президент России потребовал стабилизировать ситуацию в российской экономике, а также оказать поддержку гражданам и компаниям. Владимир Путин назвал задачу общенационального плана действий стратегической.
Глава государства, кроме прочего, отметил, что динамика изменений в мире нарастает. Для соразмерных ответов на подобные вызовы, по его мнению, нужны профессиональные, выверенные и результативные действия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поговорил с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава».
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