Росрыболовство озвучило срок восстановления экосистемы после утечки топлива в Норильске

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Сергей Зеленский
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В причинах произошедшей экологической катастрофы на севере Красноярского края разбирается, в том числе прокуратура.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Восстановление экологического баланса водной системы, которая пострадала от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, займет десятки лет. Такой неутешительный прогноз озвучил руководитель объединенной пресс-службы Федерального агентства по рыболовству Дмитрий Клоков.

Представитель ведомства подчеркнул, что эта экологическая катастрофа — с долгосрочными негативными последствиями, а оценка ущерба займет еще некоторое время. В настоящее время представители Росрыболовства вместе с прокуратурой занимаются расследованием причин произошедшего.

«Однако уже сейчас можно сказать, что восстановление экобаланса пострадавшей Норило-Пясинской водной системы займет десятки лет», — приводит слова Клокова РИА Новости.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. По данным Следственного комитета, из-за разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Площадь возгорания превысила три сотни квадратных метров. При этом никто не пострадал, на работу ТЭЦ пожар не повлиял. Однако из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в ручей и речку Амбарная.

По предварительным данным, причиной повреждения днища резервуара могло стать проседание свайного грунта. Следователи возбудили уголовное дело, власти Красноярского края ввели режим ЧС межмуниципального уровня. В компании «Норникель» предположили, что ЧП могло спровоцировать таяние грунтов вечной мерзлоты.

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