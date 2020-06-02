В СК РФ сообщили о предотвращении теракта в Чувашии

|
Алиса Старжевская
24

Следственной группой был обнаружен тайник с самодельными взрывными устройствами.

В СК РФ сообщили о предотвращении теракта в Чувашии

Фото: ТАСС / Александр Щербак

Террористический акт был предотвращен в Чувашии. Об этом заявили в региональном отделении Следственного комитета. Сообщение опубликовано на официальном сайте.

Отмечается, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен тайник с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены. В настоящий момент расследование продолжается, разыскиваются причастные к преступлению лица. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 30, п. „в“ ч.2 ст. 205 УК РФ по факту приготовления к совершению террористического акта», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры спецоперации по ликвидации боевиков в Ингушетии. Режим КТО ранее был введен в город Сунжа.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
68.98
-0.73 76.78
-0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:24
В Гонконге обвинили США в двойных стандартах относительно мер урегулирования протестов
17:18
Фото: ЦИК показала бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию РФ 
17:10
«Когда взлетает ракета — это завораживает»: солист группы «Земляне» о 65-летии Байконура
17:07
«А вот так видно?»: Бузова похвасталась кольцом с брильянтами от Манукяна
17:01
В СК РФ сообщили о предотвращении теракта в Чувашии
16:46
Что можно сажать на грядках в период июньского похолодания — советы агронома

Сейчас читают

Сына Плющенко и Рудковской начали избегать дети из-за слухов о болезни
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В сети назвали победителя «Евровидении-2020»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок