В СК РФ сообщили о предотвращении теракта в Чувашии

Террористический акт был предотвращен в Чувашии. Об этом заявили в региональном отделении Следственного комитета. Сообщение опубликовано на официальном сайте.

Отмечается, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен тайник с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены. В настоящий момент расследование продолжается, разыскиваются причастные к преступлению лица. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 30, п. „в“ ч.2 ст. 205 УК РФ по факту приготовления к совершению террористического акта», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры спецоперации по ликвидации боевиков в Ингушетии. Режим КТО ранее был введен в город Сунжа.