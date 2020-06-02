«Хороших новостей нет»: Брат Хабиба Нурмагомедова рассказал о состоянии его отца
Ранее чемпион UFС сообщил, что у Абдулманапа Нурмагомедова подтвердился коронавирус.
Фото: Пресс-служба главы и правительства Республики Дагестан/ТАСС
Умар Нурмагомедов, двоюродный брат прославленного борца Хабиба Нурмагомедова, рассказал о состоянии своего дяди Абдулманапа Нурмагомедова, госпитализированного с COVID-19.
«Точных данных нет, точных новостей, но у дядьки состояние стабильно тяжелое. Чуть-чуть динамика улучшения есть, говорят, но хороших новостей особо нет», — сообщил Умар Нурмагомедов в прямом эфире в Instagram.
Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, 57-летний Абдулманап Нурмагомедов, был госпитализирован 25 апреля в медучреждение Махачкалы с подозрением на пневмонию. Позже его спецрейсом доставили в Москву в одну из столичных больниц.
Ранее 5-tv.ru писал, что Хабиб Нурмагомедов подтвердил данные о том, что его отец инфицирован коронавирусом. Борец добавил, что Нурмагомедов-старший находится в тяжелом состоянии.
Читайте также
39%
-0.73 76.78
-0.86
Нашли ошибку?