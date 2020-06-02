«Хороших новостей нет»: Брат Хабиба Нурмагомедова рассказал о состоянии его отца

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат прославленного борца Хабиба Нурмагомедова, рассказал о состоянии своего дяди Абдулманапа Нурмагомедова, госпитализированного с COVID-19.

«Точных данных нет, точных новостей, но у дядьки состояние стабильно тяжелое. Чуть-чуть динамика улучшения есть, говорят, но хороших новостей особо нет», — сообщил Умар Нурмагомедов в прямом эфире в Instagram.

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, 57-летний Абдулманап Нурмагомедов, был госпитализирован 25 апреля в медучреждение Махачкалы с подозрением на пневмонию. Позже его спецрейсом доставили в Москву в одну из столичных больниц.

Ранее 5-tv.ru писал, что Хабиб Нурмагомедов подтвердил данные о том, что его отец инфицирован коронавирусом. Борец добавил, что Нурмагомедов-старший находится в тяжелом состоянии.