Тот факт, что успешная телеведущая и многодетная мама Юлия Барановская до сих пор не замужем по-настоящему беспокоит ее поклонников. Кажется, фолловеры использую любую возможность, только чтобы разузнать побольше о личной жизни любимой звезды.

В свою очередь сама Барановская не против уделить пару часиков подписчикам в Instagram и ответить на их бесчисленные вопросы. Например, сегодня, 2 июня, телеведущая призналась, что не чувствует себя одинокой без второй половинки. И даже проживая в огромном доме, где наверняка нередко требуются мужские руки, не планирует играть свадьбу только потому, что так будет удобнее.

«Мне не тяжело жить без мужа. Близкие люди всегда меня поддерживают в моих решениях. Поэтому они и близкие», — пояснила Юлия, отвечая на вопрос о тяжелом переезде из квартиры в собственный дом.

Instagram @baranovskaya_tv

В следующем комментарии фанатка Барановской поинтересовалась, а есть ли у звезды представления о том, каким должен быть ее идеальный партнер.

«[Он должен обладать] одним главным качеством — ответственностью! Отвечать за свои слова и поступки. И быть щедрым! На дух не переношу жадных мужиков!», — подытожила телеведущая.

Instagram @baranovskaya_tv

Известно, что сегодня Юлия Барановская одна воспитывает троих детей — дочку Яну и двух сыновей Арсения и Артема. Все они были рождены от известного футболиста Андрея Аршавина, бросившего возлюбленную за несколько недель до появления на свет их третьего наследника.

Телеведущая не скрывает: в настоящее время она заводит романы и, как истинная девушка, надеется на скорую свадьбу. Вот только ее последние отношения опять распались. С тайным поклонником звезда встречалась чуть более двух лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, за какой бестактный вопрос Юлия Барановская отчитала поклонников.