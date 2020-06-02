Роспотребнадзор отверг идею Минтранса о ваучерах вместо денег за отмену рейсов

Роспотребнадзор не поддержал идею Минтранса о ваучерах вместо денег за отмену рейсов. По информации РБК, ведомство не согласовало подготовленный правительством РФ проект постановления, в котором предлагается разрешить авиа-, железнодорожным и водным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты на несостоявшиеся рейсы в условиях чрезвычайной ситуации. Предполагается, что выданный вместо денег ваучер граждане смогут использовать в будущем или обменять на деньги через три года.

В письме замруководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова, на которое ссылается издание, отмечается, что документ перекладывает риски предпринимательской деятельности перевозчика на потребителей, а кроме того не гарантирует, что пассажир сможет воспользоваться ваучером и что ему вернут деньги даже через три года. Трехлетий срок, по мнению Роспотребнадзора тоже никак не обоснован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что закон, разрешающий выдавать ваучеры вместо денег за несостоявшиеся туристические поездки внесен в Госдуму и принят депутатами в первом чтении 12 мая.