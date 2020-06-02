«У меня новая прическа» — дочь экс-солиста «На-На» после удаления опухоли мозга

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Светлана Александрова
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Виктория Левкина рассказала, как восстанавливается после перенесенной зимой операции.

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Фото, видео: Instagram @lyovkina

Дочь экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина от первого брака — 26-летняя Виктория перенесла в январе операцию по удалению опухоли головного мозга, а потом прошла курс химио- и лучевой терапии. На днях девушка рассказала о своем самочувствии изданию «Собеседник.ru».

«На прошлой неделе я сделала финальную МРТ. Все хорошо. У меня положительная динамика. Я очень боялась, что врач снова назначит таблетки химии, которые принимала при лучевой терапии. К счастью, дальше — без них», — поделилась Виктория Левкина.

Теперь ей нужно наблюдаться у онколога и принимать специальные витамины. Настроение у выздоравливающей боевое. Причем таким оно было, по ее словам, с первых дней после операции. Уже на вторые сутки Виктория, которая с прошлого лета работает дома на фрилансе, решала рабочие вопросы, а теперь и подавно полна планов.

«Сейчас о болезни ничего не напоминает, ну, разве что у меня теперь новая прическа. В местах, куда направляли лучи, волосы еще не растут. Но меня это абсолютно не смущает. Новый имидж мне даже идет», — говорит обритая наголо Левкина.

На вопрос, считает ли она себя счастливым человеком, Виктория не задумываясь отвечает: «Конечно!». По ее словам, в связи с последними событиями, у нее произошла переоценка ценностей.

«Я поняла, насколько у меня крутая и любящая семья. Так же очень хочу <…> выразить большую благодарность моим друзьям, которые каждый день приезжали ко мне в больницу. Хочу им сказать, что без них мне было бы намного сложнее и я их очень люблю!» - заключила Виктория Левкина.

Ранее Владимир Левкин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru заявил, что его старшая дочь — сильный человек и старается не терять позитивного настроя.

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