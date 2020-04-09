Дочь Владимира Левкина прошла курс лучевой терапии, в связи с чем была вынуждена побриться налысо.

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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Дочь бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина Виктория уже несколько месяцев борется с онкологическим заболеванием. Врачи диагностировали у нее астроцитому головного мозга III степени (опухоль — Прим.ред.). Чтобы вылечиться от заболевания, девушка прошла курс лучевой терапии, по завершению которого решила побриться налысо. Врачи предупреждали, что волосы начнут выпадать.

Несмотря на всю сложность болезни, наследница музыканта старается не терять позитивный настрой. Она готовится к МРТ, которая покажет, как действовать дальше.

В интервью 5-tv.ru отец девушки Владимир Левкин рассказал, как пациентка борется с заболеванием.

«Вика — сильный человек, она молодец, практически закончили лечение, сейчас именно тот момент, когда ждем последнее МРТ, и будет понятно, что делать дальше. <…> Она решилась на это сама. Многие люди через это проходят, и начинают очень сильно переживать. <…> Мы естественно ее поддерживаем и, конечно, всегда это неожиданность», — поделился артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что состояние больного онкологией телеведущего Александра Беляева резко ухудшилось.

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