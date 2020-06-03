Дочери Малинина и Зарубиной советуют лечиться в психбольнице

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Карина Бернтгольц
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У Киры Евдокимовой, по словам ее матери, произошел нервный срыв.

Дочери Малинина и Зарубиной советуют лечиться в психбольнице

Фото: ТАСС / Шеметов Максим

Психологи советуют дочери музыкантов Александра Малинина и Ольги Зарубиной пройти лечение. Как призналась мать Киры Евдокимовой в эфире шоу на федеральном канале, в последнее время у девушки начались нервные срывы. Якобы на нее так подействовали ограничения из-за COVID-19, которые пока не позволяют ей вернуться к своему жениху в США. Влюбленные должны были сыграть свадьбу 12 апреля, однако пандемия разрушила их планы.

«В последнюю неделю у Киры начались срывы. У нее резко меняется настроение. Раньше не придавала этому значения. Думаю, что во всем виноваты ее непростые отношения с отцом. Сама Кира уверяет, что расстраивается из-за несостоявшейся свадьбы, и сетует на то, что не может увидеться со своим молодым человеком», — рассказала Зарубина.

Выслушав рассказ о проблемах Едокимовой, психиатр-нарколог Эркен Иманбаев рекомендовал ей обратиться за квалифицированной помощью и лечь в больницу. По мнению врача, девушке не хватает отцовской заботы.

«Кира — недолюбленный ребенок. Ей не хватает отца. Если мы взглянем на ее парня, то увидим, что он чем-то похож на Александра Малинина. Кира подсознательно выбрала мужчину старше себя, а это значит, что она нуждается в отце. Хроническая психотравмирующая ситуация, в которую девушка попала, не дает нормально жить. Ей нужно разобраться в этом и лечь в больницу», — цитирует психиатра Starhit.

Этой же точки зрения придерживались и другие эксперты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Малинина хочет отсудить у отца 15 миллионов рублей. 

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