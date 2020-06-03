🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 июня, Луна находится в Скорпионе. Это значит, что представителям всех знаков зодиака стоит приступить к задачам, которые они раньше откладывали, и избавиться от негативных мыслей.

♈ Овен

Овны, не стоит впадать в депрессию из-за того, что с любимым человеком вас разделяют километры. Используйте новые форматы общения: разговаривайте по видеосвязи, чаще переписывайтесь в мессенджерах. И к тому же, никто не запрещает вам сделать сюрприз своей второй половинке и заказать на дом подарок с курьером.

Космический совет: проявите креативность при общении с партнером.

♉ Телец

Тельцы, звезды вам напоминают о том, что, если вы постараетесь забыть о своих делах, они от вас никуда не денутся. Вы слышали о «правиле лягушки» в тайм-менеджменте? Самое неприятное и сложное многие психологи советуют делать именно с утра, сравнивая этот процесс с поеданием лягушки. Возьмите этот совет на заметку.

Космический совет: научитесь брать быка за рога и перестаньте прокрастинировать.

♊ Близнецы

Близнецы, вы действительно так хотите написать своим бывшим возлюбленным? Перед тем, как сделать это, хорошенько подумайте. Вспомните, почему ваши отношения не сложились и что вас раздражало в партнере. Возможно, если вы снова окунитесь воспоминания, необходимость общения отпадет сама собой.

Космический совет: отпустите свое прошлое.

♋ Рак

Раки, розовые очки постепенно начинают падать с ваших глаз и вы привыкаете видеть мир таким, какой он есть на самом деле. Незачем себя томить глупыми иллюзиями. Иногда, для того чтобы жить лучше, достаточно взглянуть здраво на вещи и отбросить глупые предрассудки.

Космический совет: хватит жить в «розовом» мире.