🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 июня, растущая Луна в Скорпионе помогает сконцентрироваться на важных проблемах и разобраться с делами.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 июня, Луна находится в Скорпионе. Это значит, что представителям всех знаков зодиака стоит приступить к задачам, которые они раньше откладывали, и избавиться от негативных мыслей.
♈ Овен
Овны, не стоит впадать в депрессию из-за того, что с любимым человеком вас разделяют километры. Используйте новые форматы общения: разговаривайте по видеосвязи, чаще переписывайтесь в мессенджерах. И к тому же, никто не запрещает вам сделать сюрприз своей второй половинке и заказать на дом подарок с курьером.
Космический совет: проявите креативность при общении с партнером.
♉ Телец
Тельцы, звезды вам напоминают о том, что, если вы постараетесь забыть о своих делах, они от вас никуда не денутся. Вы слышали о «правиле лягушки» в тайм-менеджменте? Самое неприятное и сложное многие психологи советуют делать именно с утра, сравнивая этот процесс с поеданием лягушки. Возьмите этот совет на заметку.
Космический совет: научитесь брать быка за рога и перестаньте прокрастинировать.
♊ Близнецы
Близнецы, вы действительно так хотите написать своим бывшим возлюбленным? Перед тем, как сделать это, хорошенько подумайте. Вспомните, почему ваши отношения не сложились и что вас раздражало в партнере. Возможно, если вы снова окунитесь воспоминания, необходимость общения отпадет сама собой.
Космический совет: отпустите свое прошлое.
♋ Рак
Раки, розовые очки постепенно начинают падать с ваших глаз и вы привыкаете видеть мир таким, какой он есть на самом деле. Незачем себя томить глупыми иллюзиями. Иногда, для того чтобы жить лучше, достаточно взглянуть здраво на вещи и отбросить глупые предрассудки.
Космический совет: хватит жить в «розовом» мире.
♌ Лев
Дело не в боли, не так ли? Речь идет о незаживающих ранах, которые иногда дают о себе знать. Чтобы полностью избавиться от них, проанализируйте свое прошлое, Львы. Определите, что вас беспокоит, и устраните корень проблемы. Пора выходить из состояния апатии.
Космический совет: разберитесь в себе.
♍ Дева
«Я красива, я на правильном пути и я могу делать то, что захочу», — пусть высказывание Леди Гаги станет вашей мантрой на сегодня. Прекратите корить себя за ошибки, позвольте себе делать то, что вздумается, и не бойтесь выражать собственное мнение. Не бойтесь, окружающие не отвернуться от вас, а только начнут больше уважать.
Космический совет: примите себя таким, какой вы есть.
♎ Весы
Весы, не поддавайтесь желанию смягчить замечания и подать тревожные факты, предварительно «присыпав их сахарком». Истина должна быть преподнесена прямо и смело. Не стоит держать другого человека в иллюзии насчет будущего. Нужно расставить все точки над «i» как можно быстрее.
Космический совет: не бойтесь говорить правду, какой бы она ни была.
♏ Скорпион
Скорпионы, вы утратили гармонию в отношениях со своим партнером и нуждаетесь в том, чтобы ваши чувства друг к другу заиграли новыми красками. Для этого психологи подготовили ряд советов: играйте в настольную игру вместе; прочитайте выдержки из книги, которая вдохновляет вас, и обсудите прочитанное; пройдите вместе со второй половинкой интересный онлайн-курс.
Космический совет: используйте игровую форму как способ восстановления отношений.
♐ Стрелец
Мы можем либо постоянно томиться в страданиях, либо отпустить негативную энергию и пойти вперед. Способность повернуть колесо фортуны в свою сторону находится внутри вас. Все начинается с внутренней работы, Стрелец. То, как вы себя чувствуете, задает тон всему остальному миру. Понимание того, что вы незаменимы, поможет вам обрести то, чего вы заслуживаете.
Космический совет: проведите психологическую работу над собой и своей самооценкой.
♑ Козерог
Козерог, иногда, для того чтобы стать счастливее нужно говорить «да», когда хочется сказать «нет». Подумайте, сколько раз вы упускали уникальный шанс сделать жизнь лучше, когда отказывались от возможностей, которые плыли вам прямо в руки? Может быть, пришло время сменить тактику?
Космический совет: научитесь рисковать.
♒ Водолей
Независимо от того, как далеко мы уходим от дома, мы все равно с собой несем его часть. Речь идет о детских травмах и воспоминаниях, которые влияют на всю нашу дальнейшую жизнь. Если вас что-то беспокоит, обратитесь к психологу, Водолеи. Незачем копить все свои страхи в себе.
Космический совет: прошлое не должно определять ваше будущее.
♊ Рыбы
Мы всегда спешим куда-то добраться, что-то сделать, достичь желаемого места назначения. Но разве для этого обязательно все контролировать? Рыбы, сегодня звезды вас просят практиковать философию «меньше значит больше». Меньше стресса, беспокойства и тревоги. Больше веры, спокойствия и умиротворения. Займите позицию наблюдателя. Вскоре вы удивитесь, как ваша жизнь изменится к лучшему.
Космический совет: доверьтесь судьбе.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на июнь для всех знаков зодиака.
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