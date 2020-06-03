Светлана Зейналова записала трогательное видео с двухлетней дочерью после возвращения из больницы
Ведущая вместе со своей малышкой оказалась в клинике в День защиты детей.
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Фото, видео: Instagram @svetlanazey
Российская ведущая Светлана Зейналова записала трогательное видео со своей двухлетней дочерью по возвращению из больницы. На кадрах малышках звонко смеется, чем демонстрирует, что с ней все хорошо и беспокоиться не о чем.
«Мы спать, всем интересной ночи, и пусть каждого она приятно удивит!» — написала звезда в подписи к посту.
Накануне Зейналова сильно перепугала поклонников, рассказав, что вместе с ребенком попала в больницу в День защиты детей. Как отмечает «Экспресс-газета», ведущая поблагодарила медперсонал за качественную помощь и сообщила, что вскоре вместе с наследницей вернется домой. В чем была причина обращения к врачам, Зейналова не уточнила. Это вызвало массу вопросов и переживаний у ее фанатов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «особенная дочь» Светланы Зейналовой выступила на сцене.
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