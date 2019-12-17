«Особенная дочь» Светланы Зейналовой выступила на сцене

Телеведущая Светлана Зейналова в своем аккаунте в Instagram рассказала подписчикам об успешном выступлении на сцене своей «особенной дочери» Александры. Дебют десятилетней девочки состоялся на школьном концерте. Дочь знаменитости исполнила «Песенку о медведях» из фильма «Кавказская пленница».

«Вышла. Одна. Представилась (педагог помог встать и не упасть в обморок от ужаса). И спела. Всю песню, но сюда влезает только минута! Кстати, мы ее дуэтом поем, если что! Зовите нас выступать!» — написала Светлана Зейналова под публикацией.

Подписчики знаменитости выразили в комментариях слова поддержки телеведущей и ее ребенку, отметив их совместные успехи.

«Умница какая! Света, а вы прекрасная мама!»

«Александра, ты молодец! Пусть каждый день приближает тебя к мечте»

«Какая вы умница! Столько вложили в девочку!»

«Супер! Спела и не растерялась! Выглядит очень хорошо, стройняшка», — пишут пользователи.

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