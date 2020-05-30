Бывшая участница золотого состава группы «ВИА Гра» Анна Седокова купила вторую квартиру во время пандемии коронавируса. 37-летняя знаменитость поделилась радостным событием со своими подписчиками на странице в Instagram.

«Кто много работает и правильно ставит цели, тот покупает еще одну квартиру», — похвасталась Анна Седокова.

Instagram @annasedokova

Певица добавила, что сейчас ищет тех, кто может помочь ей сделать высококлассный ремонт в жилище.

«Стиль неоклассика. Темное дерево, немного золотишка, и много мягкого уюта», — так обозначила задачу знаменитость.

Новость от Анны Седоковой некоторые пользователи восприняли неоднозначно. Юзеры посчитали, что они также много работают и ставят себе вполне правильные цели, но приобретать недвижимость раз в полтора года может позволить себе не каждый.

Первую квартиру в Москве певица купила в декабре 2018 года в ипотеку. Анна Седокова тогда утверждала, что намерена справиться с финансовым обременением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты Седоковой предположили ее беременность по откровенному фото.